包宗和：特朗普可能5名目對台收保護費

包宗和接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月2日電（記者 黃筱筠）美國大選5日登場，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人特朗普雙方呈現拉鋸戰。若特朗普當選是否可能犧牲台灣？前台灣大學副校長、政治學系名譽教授包宗和接受中評社訪問表示，特朗普犧牲台灣是絕對可能，只要對美國有利，是可能犧牲台灣。特朗普若當選怎麼處理烏克蘭問題是關鍵。特朗普說上台很快處理俄烏戰爭，如何快速處理俄烏戰爭，可能要烏克蘭割地，對於現狀認了，那俄國才可能會同意停戰。



他指出，假如特朗普照單全收進而施壓烏克蘭，那澤倫斯基就要吞下去，那就是出賣烏克蘭，那台灣會不會也這樣？如果中國給特朗普一個很大利益，讓美國得到很大利益，那會不會也出賣台灣？哪一天美國若出賣烏克蘭，那就是台灣的借鏡，“特朗普若當選，台灣要非常小心”。拜登總統下台之前，有可能舉行“習拜會”，美國都會為了避險跟中國交流，台灣這麼小一定要避險。



包宗和，台灣大學政治學系國際關係組學士、政治大學外交研究所碩士、美國密西根大學政治學碩士、德州大學奧斯汀校區政治學博士。歷任“監察委員”、陸委會諮詢委員、國統會研究員，台灣大學副校長、政治系主任、政治研究所所長、社會科學院院長。



特朗普專訪時提及“台灣，他們偷了我們的晶片事業，還指望我們保護，他們想要保護。但你知道，他們沒有為這項保護付我們錢”。若特朗普真的當選，未來台積電發展是否會受到影響。特朗普說要對台灣索取更高保護費，會從哪方面下手？



包宗和指出，特朗普不至於直白要台灣給錢，但可能從5個名目要求台灣拿出費用。第一，可能要求台灣買武器。不是很好、先進的武器，但價格非常高，比其他國家高就是保護費；第二，提高關稅，特朗普已表明當選之後，會對各國提高關稅。美國國內會降稅，但是對外關稅會提高。台灣產品要賣到美國，會提高貨品關稅；第三，要對美更多採購，買更多的美國產品，像是農產品等，過去美國就這樣做；第四，要更多台灣企業人士去美國投資，像是鴻海創辦人郭台銘過去就是，台灣政府也可能推動企業到美國去投資，提高美國就業率，這也是保護費，要台灣付出更大代價。第五，要求台積電加碼投資美國廠。

