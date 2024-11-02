柯文哲延押　林碩彥：愈拖愈讓民眾黨強大

台灣民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月2日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見滿2個月，1日出庭確定再延押2個月。民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，因民眾黨12月就要選黨代表和中央委員，民眾黨是否要選代理黨主席應交由下屆中央委員決定，而這段過渡期則應保持集體決策較恰當。



林碩彥表示，在沒有金流等明確證據之前，他們絕對還是會相信並捍衛柯文哲的清白，而北檢這樣押人取供的手段，時間拖越久反而對民眾黨更有利，只會讓民眾黨越來越強大而已。但他也相當擔心柯爸和柯媽的生理和心理狀況，只希望兩老能多保重身體，捍衛柯文哲清白的事情交給他們和小草就可以了。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理、新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員，也是現任民眾黨新竹黨部副主委。



林碩彥指出，隨著請假3個月的柯文哲遭繼續延押2個月，外界都相當關注民眾黨是否應有代理黨主席？但因12月就要改選黨代表和中央委員，這屆中央委員已即將卸任，所以他認為未來是否要選代理黨主席的議題應交由下屆新選出的中央委員來決定，而這段過渡期則還是保持集體決策的方式會比較恰當。



他提到，民眾黨的中央委員共有15席，其中8席民眾黨籍“立委”都是當然中央委員，還剩7席的中央委員則會在12月黨代表選舉後才進行改選，到時離柯文哲延押2個月的期限也已不遠，所以到時再交由新的中央委員來決定黨內是否應該要有代理黨主席應該會是最適當的時機。

