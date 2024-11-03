包宗和：藍鶯來訪是不希望台灣對美造成意外

包宗和接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月3日電（記者 黃筱筠）美國在台協會（AIT）日前發出新聞稿指出，華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）10月28日至11月1日訪問台灣，美大選前夕訪台用意為何？前台灣大學副校長、政治學系名譽教授包宗和接受中評社訪問表示，這有預防性行為，希望確保從美大選到權力和平轉移這段時間台海能夠平順，不要有意外發生。一方面表達對台灣支持；另一方面，對台灣言行做規範，希望台灣不要對美國造成意外。



包宗和，台灣大學政治學系國際關係組學士、政治大學外交研究所碩士、美國密西根大學政治學碩士、德州大學奧斯汀校區政治學博士。歷任“監察委員”、陸委會諮詢委員、國統會研究員，台灣大學副校長、政治系主任、政治研究所所長、社會科學院院長。



藍鶯距美國大選登場前約一週訪台，用意為何？包宗和對中評社表示，可能有預防性作用，美國希望確保從大選到新政權轉移這段時間能夠平順，不要有意外發生。有兩目的，第一，表達對台灣支持，做給中國大陸看。這段時間希望中國大陸也不要輕舉妄動，不希望中國大陸對台灣引發衝突。美國現在已經有很多事情，選前發生重大事情對執政黨不利。



他指出，第二，希望對台灣這段時間言行能夠做規範，到這邊訪問，雖不能說坐鎮，但美國權力轉移時期，言詞行為非常受到關注，美國希望台灣不要對美國造成意外，期盼東亞局面穩定。至少台灣因素，不要成為負面影響，美國希望台灣問題是在可以控制範圍內。



美國大選目前賀錦麗與特朗普呈現拉鋸，最後這段時間會不會有意外發生？台灣議題會成為焦點？

