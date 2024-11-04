台中“清水鬼洞”原來是日軍戰備道

清水鬼洞入口。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月4日電（記者 方敬為）台中市清水區鰲峰山上有一處二戰時期日軍遺留下的防空戰備坑道，因為坑道內錯綜複雜，昏暗陰森，過去被地方人稱之為“清水鬼洞”，經過修復活化後成為軍事觀光景點，並對外開放參觀，經過照明整理後，讓遊客得以揭開“鬼洞”的神秘面紗，裡頭的戰備設施保存完善，見證二戰歷史軌跡。



清水鬼洞是日據時代的軍事戰備地道，從鰲峰山公園北側，通到大甲溪南岸的橫山北麓，過去在二戰時期是台灣中西部海岸的軍事偵察要地，台灣光復後，該戰備道被軍方接收，曾做為戰備重地，但隨著時代推進，軍事部署的重心轉移，該戰備坑道一度閒置荒廢，並因為陰森昏暗被當地人稱為“鬼洞”，並不敢貿然靠近。



清水鬼洞興建於1942年，原名為“橫山戰備坑道”，當年日軍為了準備長期抗戰，於鰲峰山半山腰鑿山挖掘的防空戰道，總長超過400米，內設有床舖、洗手間、倉庫、辦公室、水電、電話等設施，大部分都被保留下來。



為了讓該軍事遺跡有經濟效益，在原台中縣政府、清水鎮公所、民意代表及軍方的協力之下，展開活化工程，經過整理開發，裝設照明及安全設備後，對外開放，成功轉型為軍事觀光景點，坑道四通八達、冬暖夏涼，道內四面壁由鵝卵石、鋼筋及混凝土興建，極為堅固，也讓遊客得以揭開鬼洞的神秘面紗。



清水鬼洞坑道可分為主坑道、副主坑道，以及聯絡副主坑道的支坑道；坑內設備有寢室、儲藏室、崗哨、廚房、儲水槽、廁所、機槍堡、狙擊區等軍事設施。雖然目前已無軍事用途，但依舊能感受當年軍情緊繃的氣氛。

