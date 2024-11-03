游志勇：陸客缺口大　旅遊業者自救效果有限

苗栗縣觀光協會理事長游志勇。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗11月3日電（記者 盧誠輝）苗栗縣觀光協會理事長游志勇接受中評社訪問表示，新冠疫情後導致陸客中斷，對台灣的觀光旅遊產業傷害很大，直到目前仍盼不到重新開放陸客來台旅遊的曙光，因此許多業者都只能自救，舉辦各式活動想辦法吸引台灣本地與外籍遊客，但即使這樣，陸客的缺口仍難以填補。



游志勇原為租車業老闆，在機械產業有超過30年經驗，曾從事腳踏車零件加工與開發腳踏車等事業。2018年投入苗栗舊山線的觀光招商案，打造出全台首創的“鐵道自行車”，成為苗栗縣三義鄉的觀光新亮點。現為苗栗縣觀光協會理事長、祺峰休閒事業有限公司董事長。



游志勇在10月30日首次舉辦“苗栗觀光亮點產業媒合會”，吸引全台超過1200名旅遊業者到場參觀，主要目的就是為了振興苗栗縣的觀光旅遊產業，希望能結合在地特色商家，吸引更多人潮到苗栗旅遊。



游志勇指出，因為苗栗縣剛好位在台灣南來北往的中部地區，所以過去還有大量陸客來台時，都會來苗栗觀光旅遊，當時整個苗栗的觀光旅遊產業蓬勃發展，一片欣欣向榮。但疫情3年多去了，直到現在仍盼不到重新開放陸客來台的曙光，因此許多業者只能自救。



他感嘆，業者總不能坐以待斃，所以近期全台各地的觀光協會都到處串聯，舉辦各式活動想辦法吸引台灣本地與外籍遊客，刺激與振興各縣市的觀光旅遊產業，但即使業者們都已使出渾身解數，但坦白說效果仍有限，因為過去陸客帶來龐大商機的缺口，實在很難填補。

