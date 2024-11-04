簡廷在語中評：陸已釋善意台應為和平開大門

澳門台商聯誼會長簡廷在接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）兩岸交流在台灣受重重阻礙。澳門台商聯誼會長簡廷在接受中評社訪問表示，大陸已開放福建到金門、馬祖旅遊行，已遞出善意的橄欖枝，台灣也該展開大門與心胸，為了和平、不要敵對，共創兩岸旅遊產業經濟，讓台灣人可組團赴陸旅遊並歡迎陸客來台，以利兩岸融合、創造世界華人競爭力。



兩岸旅遊遲未春暖花開，簡廷在指出，這扇門應更加地打開，不僅可走向良性互動的道路、締造和平，也能有好的互動發展，不該為了政治意識形態阻礙旅遊，這對旅遊、經貿、文化、人民福祉是不利的，他相信領導人應該要有這樣的大肚與大量。



簡廷在，1956年出生於嘉義縣，南英高職畢業。1982年創業，1992年赴大陸深圳經商發展迄今已32年。現任澳門台商聯誼會長、世界台灣商會聯合總會顧問、珠海市台商投資企業協會榮譽副會長、世界簡姓宗親總會長、豪門文化科技創意董事長。



簡廷在表示，如今陸方開放福建到金馬旅遊已釋出善意，那台灣更開全面開放陸客來台並解除台灣人組團赴陸旅遊、橙色警示的禁令，朝向經濟融合，這才是最好的方略，他相信不會有所吃虧，不僅助益經濟，也能深耕兩岸的民心，兩岸觀光業者都殷殷期盼。



簡廷在向中評社說，目前政治官方組團來往是禁止，衹有民間或個人少數交流，因此備受矚目的台北、上海雙城論壇，今年底快過了，大家都期待繼續交往，不要出現首次中斷的情形，城市之間屏除政治因素，理當繼續升級交流。雙城論壇是好不容易建立的兩岸城市官方交流管道，可促進雙城的學術、醫療、文化、經貿等，必須繼續辦，提升台北、上海的國際競爭力。



他要向民進黨政府喊話，既然已執政，那還是要以台灣人民福祉做為努力的目標，台灣是島嶼經濟，大陸則市場經濟規模大，為了兩岸和平發展，經濟融合、文化深耕，那政府就要為全台灣人民幸福打拚，要知道大陸的數字經濟、AI科技、航天等產業都很發達，台灣也可努力，攜手共創未來，創造、提升世界華人在國際競爭的地位。