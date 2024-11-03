蔡壁如：如有人推舉黃國昌代理主席　會支持

台灣民眾黨創黨元老、前白委、現任台中市政府有級職顧問蔡壁如。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月3日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨創黨元老、前民眾黨“立委”、現任台中市政府有級職顧問蔡壁如3日到新竹縣出席活動時受訪表示，她對是否參選黨代表或中央委員都沒興趣，現階段就是留在台中繼續深耕，未來若黨內有人推舉民眾黨籍“立委”黃國昌代理黨主席，她會支持，但若黨中央有需要她效勞的地方，她也會義無反顧。



蔡壁如3日到新竹縣竹北市舉辦“眾新雲集創業論壇”，包括民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥和多位黨工都到場聽講。蔡在會前接受媒體聯訪時強調，現在是民眾黨最辛苦的時候，大家應該要放下成見團結在一起，面對民眾黨主席柯文哲繼續延押，黨中央應該要有明確的態度和立場，儘快對外發表宣言。



蔡壁如指出，柯文哲第一次開聲押庭時是被無保請回，第二次聲押庭卻變成羈押禁見，2個月快過去了，北檢仍查不到確切事證就應該要放人，但現在又繼續延押柯，真的不知道是什麼意思？司法應該要偵查不公開，但北檢現在根本是全部調查、全部公開，不斷透過媒體來對外放話，讓柯幾乎宛如是接受全民公審般，她呼籲“檢察總長”應該要調查清楚。



她說，民眾黨在主席繼續被延押的情況下，應該要趕快召開緊急會議，甚或是黨代表大會，對外表達民眾黨的立場和宣言，不管未來是要由緊急應變小組來繼續做集體決策，或是要選代理黨主席來帶領大家繼續往前走，黨中央應該都要儘快對外說明清楚。



蔡壁如提到，12月7日民眾黨將舉行黨代表選舉，這是黨內很重要的選舉，應該要遵照既有的SOP來處理，包括成立選舉委員會並適時公布選舉名冊，且若在黨代表選舉過程中有爭議或質疑的話，選舉委員會都應該要對外說明，這樣才能凸顯民眾黨的公開透明理念，並營造全黨的團結。



蔡壁如表示，她個人是沒有想要增設副主席的想法，因為若要增設副主席就需要變更黨章，那就需要召開黨代表大會，所以這應該要等到12月黨代表選舉之後，若到時仍有需求，再由黨代表來提案，但她個人對是否參選黨代表或中央委員都沒興趣。



她指出，民眾黨現在禁不起分裂，此時此刻全黨應該要更團結，所以12月黨代表選舉一定要更公開透明。而以現行黨內的制度，要有中央委員資格才能代理黨主席，但她不是中央委員，且也還在台中市府擔任顧問，所以現階段仍會繼續留在台中深耕。



蔡壁如強調，未來若黨內有人推舉民眾黨籍“立委”黃國昌代理黨主席，她會支持，但若黨中央有需要她效勞的地方，她也會義無反顧。



蔡壁如認為，民眾黨才創黨5年，一切都是從無到有，過去每一段時間都會碰到很艱難的事情，例如2019年8月一創黨就面臨2020大選，緊接著又有2022地方選舉，民眾黨一路走來都歷經各種考驗，面臨各種危機，但就像她常說的“打斷手骨顛倒勇”，她相信民眾黨經過一番歷練後，現在蹲低一點，未來才能夠跳得更高更遠。