中評關注：蔡壁如、柯美蘭鴨子划水各自角力

蔡壁如3日到新竹舉辦創業講座。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月4日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲的胞妹柯美蘭近日在網路群組大嗆民眾黨籍前不分區“立委”、台中市政府顧問蔡壁如“閉嘴”，對外不要談柯父病情，引發外界議論。而就在柯文哲遭延押之際，兩人都各自鴨子划水，蔡3日更直搗柯家鄉新竹辦講座，而柯美蘭也將在5日重出江湖舉辦護眼講座，看來兩個女人的戰爭仍未結束。



蔡壁如日前受訪因透露還在遭羈押禁見的柯文哲到加護病房探視病危的柯爸，遭柯美蘭在民眾黨內部群組怒嗆“請轉達蔡壁如，你沒資格洩漏我父親的病情。請不要做一個令我感到厭惡的人”。蔡隨後態度轉趨低調，但卻在不到兩周後的3日，就在新竹縣竹北市舉辦“眾新雲集創業論壇”，想必看在柯美蘭眼裡恐怕更不是滋味。



蔡壁如3日受訪時強調，她是民眾黨的創新創業委員會主委，過去一直有到各縣市舉辦相關的創業講座活動，像她2日才在台中豐原辦過講座，3日就到新竹來辦講座，因為這是黨部的活動，所以不管到哪都會繼續辦下去。但被媒體問到是否會順道去見柯美蘭？蔡則以趕行程為由尷尬表示，兩人常在公開場合碰面，所以並不急。



無獨有偶，在蔡壁如直搗新竹地盤舉辦創業講座的兩天後，眼科醫生出身的柯美蘭也將於5日同樣在新竹縣舉辦護眼講座。柯美蘭去年以無黨籍身分投入新竹市“立委”選戰，或許是因沒有得到民眾黨的奧援，選戰打法因此顯得相當另類與佛系，到處舉辦護眼講座來拉選票，但最後仍靠著哥哥柯文哲的光環拿下5.1萬多票（19.78%），雖落選仍穩居老三。



柯美蘭過去在選舉時為了搶曝光機會，面對媒體約訪甚或堵訪幾乎來者不拒，但選後對媒體的態度卻大轉變，幾乎不再受訪，尤其在柯文哲遭收押禁見後，更顯低調，甚至有時會讓媒體覺得有些高傲。反觀蔡壁如和媒體則始終保持良好互動，幾乎有問必答，也凸顯兩人個性迥異的人格特質。

