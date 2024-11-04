中評關注：綠猛打劉德華測試台灣社會底線？

劉德華在台舉辦演唱會卻成為綠營攻擊的標靶。（取自超級圓頂臉書） 中評社台北11月4日電（記者 張嘉文）香港天王劉德華上周在台灣連唱四場演場會成為話題，但同一時間他也因遇上颱風是否該取消演唱會的問題，成為綠營口誅筆伐的對象，大批網軍出現在各個有關劉德華新聞下方的留言謾罵。外界不禁狐疑，綠營連幾乎從沒負評的劉德華都可以挑出來引戰，目的到底在哪？



這次對劉德華發起攻擊的包括綠委王定宇、民進黨政策會執行長王義川以及相關側翼。如果單純來看，可能會認為這些人只是為了博聲量，才抬出抗中保台的旗號來攻擊，一下稱劉德華是“媚共”，一下批劉唱歌曲“中國人”是在統戰等等。



但政壇皆知，綠營只要發動任何攻擊，都有其背後目的，因此從深一層戰略角度來說，攻擊劉德華的背後可能有更深層意義，是否要探測台灣社會的反中、抗中底線在哪，好鋪排新一波相關議題的方向。



觀察綠營近期操作大陸議題，採取了軟硬兩手的策略，一方面由賴清德大談“中華民國”論，表面上不談台獨的軟調子，自認為已對陸釋出善意；另一方面在台灣內部意識形態則繼續推進反中化，強化兩岸的斷連，也宣傳大陸對台侵略的野心日益強大等等。



在這些背景下，綠營可能會想測試在賴清德上任五個月後的現在，台灣社會針對反中議題的底線能接受到哪個程度，又或者綠營的意識形態基本盤，也就是賴大選時得票的4成有無可能增長等等的考量。



所以挑上一個幾乎沒負評的劉德華來貼標籤，扣紅帽子，測試台灣社會的反應度，看看“上車”的人多不多，作為接下來操作議題的參考調整方向。



但從台灣社會輿論普遍大反彈的現象來看，確實一般民眾無法接受綠營這種無限上綱的抹紅操作，一定程度似乎也代表民眾對綠營基本教義的反感。因此，綠營在這波測試後是否會收斂，重新思考調整方向，也就影響接下來的兩岸關係上下震盪的幅度。