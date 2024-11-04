中評關注：綠大咖陳啟昱若落跑 重傷民進黨

陳啟昱。（中評社 資料照） 中評社台北11月4日電（記者 黃筱筠）台南地檢署偵辦光電弊案，前台鹽綠能公司董事長陳啟昱未現身，台南地方法院1日重開羈押庭，院檢發拘票，南檢最快將於4日發布通緝。當天台灣民眾黨主席柯文哲延押庭，卻是裁定繼續延押2個月。綠能相關弊案，是民進黨執政後最遭到質疑的部分，兩相比較之下，陳啟昱“落跑”重傷綠營形象，也會加深外界質疑民進黨執政後“辦藍白不辦綠”的印象。



今年58歲陳啟昱在民進黨擔任過要職。2010年高雄縣市合併，被市長陳菊延攬擔任副市長，被視為菊系人馬，擔任過“立委”，也曾是民進黨中執委，後來還帶槍投靠尚未改組為“湧言會”的海派。在三立電視董事長林崑海過世後，海派改為“湧言會”時，也曾傳出陳啟昱一樣要帶槍投靠黨內“正國會”，但“正國會”領導人林佳龍深怕得罪其他派系，並未接納。



陳啟昱在2016年接任台鹽董事長，當時蘇貞昌擔任“行政院長”，等於蘇拔擢。2021年宣布請辭台鹽董事長。2023年4月6日，因住家遭質疑違章，引發各界議論，陳聲明自即日起退出民進黨，不再參與政治相關事務。一直到今年台鹽綠能遭到台南地檢署偵辦，10月24日檢調聲押陳等人，但台南地院裁定無保釋放。11月1日重開羈押庭時，陳啟昱未到案。台南地檢署最快將於今天發出通緝令。



陳啟昱過去是民進黨重量級人物，擔任過要職。台鹽綠能涉及弊案，如果陳啟昱真的已經逃跑出境，會令外界加深質疑台鹽綠能真涉及弊端，且是否牽涉綠營政治人士，對綠營有嚴重影響，所以要逃跑。

