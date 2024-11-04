高虹安今二審出庭　小草、柯黑場外互槓

台灣國理事長陳峻涵率10多名民眾挺司法嚴判。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭延長羈押。無獨有偶，被停職的民眾黨籍新竹市長高虹安4日被依涉嫌貪污治罪條例出庭台灣高等法院，一早院外的柯粉小草、柯黑青鳥就相互掛旗幟對陣，互別苗頭，目前過程和平，警方也在現場維安中。



柯文哲1日甫被裁定5日起至明年1月4日延押。高虹安今日上午9點半被台高院以涉貪被告出庭二審。高虹安一審已被判7年4個月、褫奪公權4年、新竹市長停職，民眾黨籍副市長邱臣遠代理。



高虹安涉嫌在“立委”任內詐領助理費約新台幣46萬元，被台北地檢署依貪污罪、偽造文書罪起訴，台北地院一審判高虹安7年4個月。高虹安涉貪案件的其餘4名被告中，3名助理已認罪，包括綽號“小兔”的前帳房兼行政主任黃惠玟、高辦主任陳奐宇、公關主任陳昱愷，而綽號“水母”的前公關主任王郁文則堅不認罪，力挺高虹安到底。



一早7名柯粉小草舉牌與旗幟在台高院刑事庭大廈外聲援高虹安、抗議司法不公，但全程靜默抗議，舉起“政治追殺、綠色恐怖，押柯文哲、放台鹽前董事長陳啟昱、審高虹安”、“高虹安加油”等標語。

