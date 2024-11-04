藍委推修法公投綁大選　李進勇表態反對

李進勇接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月4日電（記者 黃筱筠）“立法院”內政委員會今天排審《公民投票法》修正草案。“中選會主委”李進勇今天會前受訪表示，藍委要修法將公投綁大選“期期以為不可”，公投大選之間錯綜複雜的關係，不是綁在一起可以解決，他們過去參考很多國外立法例，重要議題不要表面去處理，要深入選務核心。



“立法院”內政委員會今天邀請“中央選舉委員會”主任委員李進勇列席報告業務概況，並備質詢。並且審查中國國民黨籍“立委”賴士葆等19人擬具“公民投票法第30條條文修正草案”案；審查民進黨籍“立委”吳秉叡等21人擬具“公民投票法部分條文修正草案”案；審查國民黨籍“立委”羅智強等18人擬具“公民投票法第23條條文修正草案”案；審查台灣民眾黨黨團擬具“公民投票法第21條及43條條文修正草案”案。



國民黨修法版本提到若通過修法後3個月內主管機關沒有回應，應立即辭職，這是要奪權嗎？李進勇說，他看過修正案，辭職是政治責任，政治責任要靠政治解決，法律條文無從解決。



李進勇表示，2018年九合一選舉綁了10項選項，公投造成大錯亂，大家記憶猶新，當年選務量遠遠超過選務機關能乘載，才進行改革。2019年6月通過公投法修正，進行選務分流讓公投跟大選脫鉤，避免選舉與公投議題相互混淆的弊病，我們增設投開票所，加強投票動線管理。

