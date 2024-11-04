謝龍介爆綠高層要逃跑　沈富雄：非常大咖

沈富雄。（中評社 資料照） 中評社台北11月4日電／前台鹽董事長陳啟昱在台鹽綠能弊案中，首次羈押庭被當庭無保釋放，2次羈押庭時已不見人影，輿論暗指台南地院有縱放嫌疑。中國國民黨籍“立委”謝龍介更曾於10月23日檢舉，某位曾經是執政黨高層的嫌疑犯要逃跑。台南地院2日晚間發聲明，公布裁定細節，強調過程並無延宕與院檢不合。對此，前“立委”沈富雄3日表示，謝龍介指綠營有很高層的人要逃跑，不是指陳啟昱，是比陳啟昱層級更高的，非常高的。“我知道是誰，我不能講，我講了就麻煩了”。



根據《中時新聞網》報導，沈富雄3日在政論節目《TVBS戰情室》中指出，陳啟昱這個案子，很有意思、很有學問，在考驗大家的智慧。台灣民眾黨錯了，他們說是南院、南檢在唱雙簧。其實不是，而是互有心結，是責任推來推去。沈富雄提到，藍委謝龍介指的有很高層綠營的人會逃跑，不是指陳啟昱，是比陳啟昱更高的，非常高的。“我知道是誰，我不能講，我講了就麻煩了”。



沈富雄提及，到目前為止南院跟南檢都有點愧疚，因為他們曉得他們不周全。沈富雄分析，南院錯在哪裡？南院說引用法條錯誤，因為這個不是證券交易法的，這個綠能公司不是上市公司。但根據大法官解釋，這個可以算，因為他上面是台鹽，台鹽是上市公司。兩者的關係夠緊密所以算，所以南院犯了一個小小的錯誤。



沈富雄最後說道，但問題是南院駁回羈押的時候，這個人就回到南檢管了，期間在南檢手中跑掉了，南檢的責任遠遠大於南院。