首批海馬斯多管火箭抵台　台軍接裝訓練中

美國陸軍砲兵學校臉書粉絲頁日前披露，台陸軍8月間赴當地接裝海馬斯，但該篇貼文已關閉。(照片：“Critz Hall, Fort Sill, ＯＫ”臉書) 中評社台北11月4日電／台媒報導，台灣陸軍對美採購的“遠程精準火力打擊系統”海馬斯（HIMARS）多管火箭，第一批已經抵達台灣，由陸軍十軍團五八砲指部接裝、訓練。



據《聯合報》報導，陸軍司令部證實表示，此案刻由台、美雙方依工作節點，執行各項交裝整備事項，進度正常。



依“國防部”送交“立法院”的預算書指出，台陸軍以“轟雷專案”為名，建案對美採購遠程精準火力打擊系統，計編列新台幣325億2400萬元預算，採購29套簡稱海馬斯的M一四二高機動性多管火箭系統，其中包括864枚精準火箭、84枚戰術飛彈。按2025年“國防”預算案登載的接裝進度，陸軍今年計劃接裝11海馬斯、戰術區域飛彈64枚、訓練模擬器兩套與附屬裝備。



五八砲指部已編制有一個雷霆2000多管火箭連，未來兩種多管火箭任務如何搭配？台軍高階將領指出，陸軍建案時將海馬斯設定為防衛性武器，主要執行火力跨區增援，減少裝甲旅跨區機動，但海馬斯具源頭打擊能力，射程可達大陸東南沿海主要港口，因此須具備岸後戰力保存空間，十軍團所處中部縱深足以變換陣地；未來海馬斯負責遠程打擊、海上高價值目標擊，雷霆2000負責反登陸作戰廿四浬內火力供給，形成遠、中、近程火力打擊效果，提升重層防衛打擊戰力，創造國土防衛作戰有利態勢。



海馬斯多管火箭一個發射箱可攜帶六枚火箭彈或一枚MGM－140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈。前者攜帶有導引或無導引的火箭，射程可達42公里；戰術區域飛彈射程則可達到300公里。