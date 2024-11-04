郭正亮看柯文哲案這一點：北檢快鬧大笑話

“橘子”許芷瑜（中）。（陳思宇臉書） 中評社台北11月4日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，已經被北院裁定延押兩個月。他的貼身秘書“橘子”許芷瑜則滯日未歸，現在又傳出她在遭通緝前，已經從日本轉飛往澳洲。前“立委”郭正亮表示，若1月5日之前，橘子還是不回來，或是她回來，結果還是查不到金流。北檢很可能要鬧出大笑話。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮3日在中天《張雅婷辣晚報》節目中指出，北檢起訴書寫不出來，“橘子”許芷瑜就被找來當延押理由。超思雞蛋案吳諭非剛好回來，所以就成為一個對比。超思雞蛋案被爆料之後，超思負責人秦語喬女兒吳諭非帳戶內的新台幣6700多萬，到現在都沒有進出，大概有半年了，合理懷疑佣金分不出去。吳諭非本來就該回來，因為她就是涉案人。北檢就是利用吳諭非打橘子，故意要把她類比，說兩個人都是涉案人，然後壓力都到柯文哲這一邊。



郭正亮接著說，事實上，橘子、吳諭非這兩個人涉案程度是完全不一樣的。吳諭非是明顯涉案人，而北檢都還沒有證明橘子做了什麼事，還沒有任何證據。只知道她跟柯文哲的關係，沒有任何事證，所以很大原因可能就是北檢起訴書寫不出來。



郭正亮點出，如果橘子都不回來，1月5日第二次延押到期，橘子還在澳洲。因為她可以待到1月多，若1月5日之前她還是不回來，怎麼辦？或者是她回來，結果還是查不到金流，怎麼辦？郭正亮認為，北檢很可能快要出大笑話了。