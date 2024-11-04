高虹安著淡藍洋裝出二審庭　向小草握手道謝

無黨籍新竹市長高虹安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）已退出台灣民眾黨、遭停職的無黨籍新竹市長高虹安因涉浮報“立法院”公費助理酬金、加班費共新台幣46萬30元，經台北地院審理後，認定高虹安的不法所得為11萬6514元，判處7年4月、褫奪公權4年。高虹安提出上訴，台灣高等法院4日上午首度開庭審理，院外集結柯粉小草、柯黑青鳥兩派對峙。



高紅安在律師等人陪同下現身，現場聲援的小草（民眾黨支持者簡稱）狂喊高虹安加油，高一下車也先和小草們握手稱謝，但面對媒體提問則不願回應，僅說“謝謝、辛苦大家”。



民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案，1日甫被裁定5日起至明年1月4日延押。高虹安今日上午9點半被台高院以涉貪被告出庭二審。高虹安一審已被判7年4個月、褫奪公權4年、新竹市長停職，由民眾黨籍副市長邱臣遠代理。



高虹安雖已於7月25日宣布退出民眾黨，但今日身穿一襲淡藍色洋裝，被認為偏民眾黨主視覺、淺藍白色調，神色自信、從容、未戴口罩，在律師等陪同下，一下車先與院外幾名小草握手稱謝，小草激喊“高市長加油”！另一方的獨派台灣國理事長陳峻涵等柯黑則拿大聲公狂喊，“重判高虹安”！

