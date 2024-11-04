蕭旭岑：馬去年邀陸生訪台　蔡政府高層肯定

馬英九基金會執行長蕭旭岑今日宣布，馬英九已邀請大陸高校師生訪問台灣。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北11月4日電（記者 楊騰凱）馬英九基金會今日召開記者會，宣布將第二度邀請陸生團訪台，也同步向陸委會、“教育部”遞件申請。基金會執行長蕭旭岑在會上透露，去年馬英九邀請陸生團訪台，所到之處都感受到台灣人溫暖的善意，當時蔡英文任內的政府高層事後也表達高度肯定，認為陸生團訪台對兩岸關係極為正向。



馬英九基金會執行長蕭旭岑今日召開記者會宣布，馬英九已邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等7所大學共40名師生，於11月27日訪問台灣9天8夜，此為馬英九基金會第二度邀請陸生團訪台。



馬英九基金會去年7月曾邀請北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所大陸大學36名師生訪台。在台期間與台灣大學、政治大學、中國文化大學、東華大學等高校交流，並赴台北、台中、新北、新竹和花蓮等縣市，參訪故宮、台北101大樓、太魯閣、九份、平溪與大稻埕等台灣知名景點。



蕭旭岑今日在記者會中指出，去年馬英九基金會邀請北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所大陸的大學師生來訪，所到之處都感受到台灣人溫暖的善意，並為兩岸關係帶來極為正面的成果。



蕭旭岑表示，當時蔡英文任內的政府高層，事後也表達高度肯定，認為對兩岸關係極為正向，可見讓兩岸的年輕人多往來、多接觸，對兩岸關係發展非常重要。



蕭旭岑指出，馬英九去年與今年兩度訪問中國大陸，率領台灣學生與大陸的大學師生交流時，都曾當面邀請他們回訪，今年馬英九基金會也積極規劃邀約，最後促成大陸訪團來台，足見兩岸交流是大家共同的願望。



蕭旭岑強調，賴上任後十天，陸委會公布最新民調顯示，超過8成的民眾支持“兩岸重啟雙邊觀光、陸生來台”。陸委會主委邱垂正也曾表示，只要有利於兩岸健康有序的交流，陸委會都支持。馬英九基金會做為民間單位，願意全力協助政府推動兩岸關係，讓兩岸儘速恢復正常交流。