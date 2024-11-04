李進勇反對公投綁大選　羅智強轟因噎廢食

藍委羅智強受訪，回應公投綁大選議題。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月4日電（記者 黃筱筠）“立法院”內政委員會今天排審《公民投票法》修正草案。“中選會主委”李進勇今天會前受訪表示，公投綁大選“期期以為不可”。提案修法的中國國民黨“立委”羅智強今天受訪表示，不管哪個原因都是技術問題，技術問題就技術解決，哪有因噎廢食，衹有民進黨這種反民主大腦可以想出來。如果覺得公投綁大選太麻煩，那選舉也麻煩，不要辦了，“直接找個皇帝出來快一點”。



“立法院”內政委員會今天邀請“中選會主委”李進勇列席報告業務概況，並備質詢，也排審《公民投票法》相關修法。羅智強等人欲擬刪除現行“每兩年舉辦一次公投”規定，恢復“公投綁大選”；國民黨“立委”賴士葆則要求“總統”或行政單位若未在3個月內提出方案應對公投結果，行政首長應立即辭職，並主張將公投效力從兩年改為4年。



對於李進勇反對的說法，羅智強不滿表示，民進黨是奇怪政黨，李進勇這段話去對已經過世的民進黨“立委”蔡同榮說，去對可以實行公投的世界其他國家說。你今天到麥當勞喜歡吃麥克雞塊，很多人買，排隊塞車，你的決定是不賣，有這種事情嗎？應該多開櫃檯。“中選會”竟然以選務技術問題說太麻煩，辦公投太麻煩，我們不要辦了！



羅智強說，李進勇是這個意思嗎？按照這個意思，選舉也麻煩不要辦了，“直接找個皇帝出來快一點”李進勇根本是借口。



他指出，他成立的新“國會”智庫民調，有放進去這個議題，結果民調認為，2018年公投綁大選開票會延遲，43.24%是因為“中選會”規劃不周延，衹有37.6%因為公投綁大選造成延遲，即便這些民眾認為是公投綁大選延遲，也有63%還是支持公投併大選。不管哪個原因都是技術問題，技術問題技術解決，哪有因噎廢食。