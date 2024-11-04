陸配李貞秀後年有望遞補　先向黃國昌“見習”

民眾黨委員黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月4日電（記者 鄭羿菲）未來有機會成為台灣民眾黨籍不分區“立委”的大陸籍配偶李貞秀（排名第15），近期跟隨民眾黨“立委”黃國昌“見習”“立委”工作，引起關注。黃國昌4日再度重申，“立委”他只當到2026年1月31日。在黨主席柯文哲落難前，就曾交代8席現任“立委”要與後8席“立委”交流，我們都很認真一對一在政策、法案、議題上交流與經驗分享。



由於李貞秀還不是現任民眾黨籍“立委”，因此當媒體在記者會結束後想採訪李貞秀時，李貞秀以身份並不適合婉拒，但也簡單地說明，她每個禮拜一、禮拜四都會來見習，她是民眾黨很早期的支持者與志工，謝謝大家。媒體也追問會否擔心綠營再度攻訐陸配身份？李貞秀則說，習慣了，已有心理準備。



李貞秀1973年生於湖南省衡南縣，嫁來台灣已超過30年，去年台灣民眾黨主席柯文哲原本有意列台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯為民眾黨不分區“立委”，但在綠營大力攻訐下，徐春鶯婉拒提名，柯文哲遂改提名同為陸配的李貞秀，列民眾黨不分區“立委”第15名。未來若民眾黨現任8席不分區“立委”依黨內“2年條款”請辭後，有機會遞補成為民眾黨籍不分區“立委”。

