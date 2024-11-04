代理黨主席？黃國昌：做好自己工作最重要

黃國昌回應媒體提問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，1日再遭台北地方法院裁定延長羈押2個月。由於柯無法行使黨主席職權，民眾黨“代理主席”議題再起，民眾黨台中市議員江和樹已喊話“支持黃國昌”代理。黃國昌4日打太極回應，黨內的事有黨的規章制度，柯文哲正在請假，全體黨公職做好自己的工作才是最重要的事。



媒體追問，網紅“館長”陳之漢在直播上稱，柯文哲明年1月可能出來嗎？很可能“一票到底”，關到一審結束，綠媒已經在洗風向了，洗到無法無天。黃國昌也正面回應說，館長在民眾黨最風雨飄搖、柯文哲被“賴政府”一路追殺到現在，都有情有義地支持，他非常感謝館長的支持。



台灣民眾黨“立法院”黨團4日召開“綠營權貴啃食國家資源 台鹽綠能淪為貪腐禁臠”記者會，民眾黨團總召黃國昌出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，對民眾黨而言，現在最重要的事情不僅是團結一致，更重要的是每個人在自己的工作崗位上把事情做好，回應全民對台灣民眾黨的期待。以“立委”來說，就是扮演好監督制衡的角色，努力推動我們對選民承諾的法案。至於黨內的事有黨的規章制度，目前柯文哲被拘禁在台北看守所，連對外公開講話的機會與權利都沒有，現在最重要的是每個人在崗位上把自己的工作做好。