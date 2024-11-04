高虹安二審出庭僅20分鐘　未認罪堅持清白

新竹市長高虹安出庭20分鐘即離開。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）已退出台灣民眾黨、遭停職的無黨籍新竹市長高虹安因涉浮報“立法院”公費助理酬金、加班費，經台北地院審理後，認定其不法所得為11萬6514元，判處7年4月、褫奪公權4年，高虹安提出上訴，台灣高等法院4日上午首度開庭審理。由於今日為準備程序庭，過程僅有20分鐘即結束，出庭的高虹安也在庭訊後離去。



據瞭解，承審法官在法庭上僅問高虹安是否認罪，高的委任辯護律師團堅持清白，表明無貪污犯意與不法所得。



高虹安涉詐助理費，台北地檢署認定高以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，不法所得46萬30元新台幣，涉犯貪污詐領公有財物、使公務員登載不實罪。高虹安主張無罪，台北地方院法認定不法所得為11萬6514元，判她7年4月徒刑，褫奪公權4年。高虹安與檢方皆上訴，台灣高等法院今日首開庭。



高虹安今日上午9點半出庭，由於是準備程序庭，時間衹有20分鐘，承審的台高院法官為郭豫珍，郭豫珍兼具藝術畫家身分，曾撤銷過撤銷陳水扁與民進黨籍前桃園市長鄭文燦的抗告案，讓陳、鄭在更裁後都被收押。高虹安20分鐘後就在律師等陪同下離開台高院。據悉高虹安及其律師團仍主張無罪。

