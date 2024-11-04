藍委赴北檢考察　綠委猛批：有必要嗎？

綠委鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月4日電（記者 黃筱筠）“立法院”司法及法制委員會召委、中國國民黨籍“立委”吳宗憲今天到台北地檢署考察，有關偵查不公開實務作業執行情形，台民眾黨籍“立委”張啟楷也出席，但卻遭綠營質疑干涉個案。另一位民進黨籍司法及法制委員會召委鍾佳濱今天受訪指出，有必要大張旗鼓去考察嗎？可以在委員會或預算審查時做出決議，要求“法務部”、地方地檢署提訊時要確保當事人隱私，避免讓媒體不必要拍攝。檢察官出身吳宗憲最清楚，要求“法務部”規範即可，有需要到現場看嗎？



對於吳宗憲到台北地檢署去考察偵查不公開作業情形，鍾佳濱說，那要先律定範疇，到底是媒體報導內容是否為真？消息來源為何？如果消息來源對偵查不公開有保密義務，包括辯護人、檢察官、證人等，有嚴重違法公務執行應遵受規範，不但要問責還要課刑。



他也說，偵查不公開到底是要調查媒體偵查消息來源，還是瞭解媒體報導真實性，這是兩個不同課題。如果是要瞭解有沒有洩密，要邀請偵查不公開的相關人等，看起來吳宗憲要考察的不是這兩項，好像是針對被告要赴法庭時，媒體去捕捉畫面，純粹只是動線規劃。“有必要大張旗鼓去考察嗎？”可以在委員會或預算審查提出決議，要求“法務部”、地方地檢署提訊時，要確保當事人隱私，避免讓媒體不必要拍攝。

