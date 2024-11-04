黃國昌揭綠營權貴啃食資源　綠能淪貪腐禁臠

民眾黨委員黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍“立委”黃國昌自今年5月猛打民進黨前中執委、台鹽綠能前董座陳啟昱涉弊，陳啟昱日前被台南地方法院裁定無保請回後，行蹤成謎。黃國昌4日批評，如今陳啟昱人都已經跑了，最該負起責任的就是民進黨政府，民進黨主政下，公營事業成為成為最大的貪腐溫床。



陳啟昱涉嫌與光電案場仲介商勾結，業者還替陳處理債務及匯款共計約新台幣7千萬元形同收賄，台南地檢署日前聲押陳啟昱，台南地方法院卻無保請回，且檢方抗告成功後，南院也未立即開庭，隔兩天再開庭時，陳啟昱已行蹤成謎。而中國國民黨籍“立委”謝龍介10月23日質詢“法務部長”鄭銘謙時示警“有個綠營大咖要跑了”，雖謝龍介未點名是誰，但也讓外界質疑“法務部”未有具體作為。



台灣民眾黨“立法院”黨團4日召開“綠營權貴啃食國家資源 台鹽綠能淪為貪腐禁臠”記者會，民眾黨團總召黃國昌出席。



黃國昌表示，2019年蔡英文競選連任時“綠能產業後援會”成立的照片中出現的人物，許多都與綠能弊案有關，包括聯合再生的洪傳獻、力暘集團的古盛煇都是如此，令人遺憾的是，當聯合再生、力暘集團弊案相繼被揭露後，相關主管機關仍舊沒有積極作為，這群人為何能擁有滔天權勢，正是民進黨在背後替其撐腰。



黃國昌指出，上個禮拜疑似落跑的陳啟昱也出席該場後援會成立大會，如今陳啟昱人都已經跑了，相關單位持續在踢皮球，弊案拖延那麼久，最該負起責任的就是民進黨政府。陳啟昱所主導的弊案，可不僅止於嘉義義竹的漁電共生弊案，還包括台南七股的漁電共生也以類似義竹漁電共生弊案的類似手法，由鴻暉國際出面喬土地、攫取暴利。

