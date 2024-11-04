陸生團訪台　奧運桌球6金傳奇馬龍是大亮點

大陸桌球名將馬龍（中）。（中評社 資料照） 中評社台北11月4日電（記者 楊騰凱）馬英九基金會今日宣佈第二度邀請陸生團於11月27日訪問台灣，此次陸生成員亮點為2016里約奧運及2020東京奧運男子單打桌球冠軍馬龍。馬龍是桌球史上首位成功蟬聯奧運會男單金牌及中國首位獲得6枚奧運金牌的運動員，在國際間享有盛譽，在中國大陸體壇更是屬傳奇地位的存在。



馬英九基金會執行長蕭旭岑今日召開記者會，宣布邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等7所大學共40名師生，於11月27日訪問台灣9天8夜。



此次7所大陸大學的訪問團預定由清華大學校務委員會主任邱勇率隊，過程中將與台灣大學、清華大學、政治大學、陽明交通大學、中國文化大學、長庚大學等6所台灣的大學交流。同時訪問團也將參訪在台灣極富盛名的台北市立中山女子高級中學，這將是馬英九基金會邀請的陸生團首次參訪台灣的傑出高中。



蕭旭岑介紹，這次陸生團成員包括就讀北京體育大學的2016里約奧運及2020東京奧運男子單打桌球冠軍馬龍，以及就讀清華大學的2020東京奧運射擊冠軍楊倩，兩人也期望能與台灣同學切磋互動。

