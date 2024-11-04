藍修公投法不強硬闖關　朝野氣氛轉平和

內政委員會今天進行公投法相關修法，朝野心平氣和要求加開兩場公聽會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月4日電（記者 黃筱筠）“立法院”內政委員會今天排審《公民投票法》修正草案，中國國民黨籍“立委”羅智強等人提案修法要將公投綁大選，藍綠黨團皆祭出甲級動員。民進黨“立委”率先要求程序發言，提出召開公聽會，並喊出邀請曾參選台北市長失利的國民黨前“立委”丁守中。台民眾黨“立委”麥玉潔則認為那是否也應邀請現在羈押中的前市長柯文哲出席公聽會。最後在國民黨並未反對召開公聽會下，三黨達共識，由民進黨籍召委張宏陸與國民黨籍召委徐欣瑩各召開1場公聽會。



藍綠黨團今日針對公投法修法皆甲級動員備戰，外界原以為會有激烈交鋒，不過，在會議開始進行程序發言時，不分藍綠“立委”都主張先行召開公聽會，意味今日不會強行逐條審查送出委員會，氣氛才轉成平和。



“立法院”內政委員會今天邀請“中央選舉委員會”主任委員李進勇列席報告業務概況，並備質詢。也排定相關《公民投票法》相關修法。國民黨“立委”羅智強等人欲擬刪除現行“每兩年舉辦一次公投”規定，恢復“公投綁大選”；國民黨“立委”賴士葆則要求“總統”或行政單位若未在3個月內提出方案應對公投結果，行政首長應立即辭職，並主張將公投效力從兩年改為4年。



民進黨“立委”鍾佳濱受訪說，民進黨“立委”吳秉叡提案已經撤案，會由主席宣告即可。剛剛討論有共識，藍綠會各排一場公聽會，目前就進行大體詢答，針對既有的修法內容詢答。民眾黨“立委”麥玉珍認為不管辦一場、兩場都希望邀請關係人柯文哲，我們則認為應該要邀請丁守中。

