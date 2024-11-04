總預算案明付委有變數？黃國昌稱還需討論

民眾黨委員黃國昌在記者會上回應媒體提問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月4日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”明年度總預算案因未依法編足原住民保留地禁伐補償金每年每公頃新台幣6萬元，遭藍白聯手六度卡關，“立法院”日前邀“行政院長”卓榮泰專案報告，明天將再備詢，若順利將會付委。不過，台灣民眾黨籍“立委”黃國昌4日持保留態度表示，民眾黨團明天將開會討論並提出黨團提案，他只能說，令人遺憾卓榮泰遮遮掩掩。



黃國昌說，令人遺憾的是卓榮泰來“立法院”照稿唸也未提出解決方案，只在回應個別“立委”質詢時稱，可能二備金或追加預算討論，那幹嘛遮遮掩掩？就勇敢承認你該編沒編啊。



媒體問及，中國國民黨團提案推動恢復“公投綁大選”，並將召開2場公聽會後，再進行審查。黃國昌指出，他一路就支持公投綁大選，世界主要民主國家都是這麼做的，現在被鎖回鳥籠的公投法，正是民進黨2018年選輸後，認為制度對自己不利，藉著多數席次的優勢，30天光速立法把公投法重新鎖回鳥籠，換了位子就換了腦袋！



至於民進黨抨擊中國國民黨籍“立法院”司法及法制委員會召委吳宗憲安排考察台北地檢署是干預司法辦案，黃國昌批評，按照民進黨的邏輯，是民進黨可以化身北檢發言人幫北檢發聲明洗地，但對於北檢做不到“偵查不公開”，“立法院”不能監督嗎？民進黨的雙標真的令人嘆為觀止。



台灣民眾黨“立法院”黨團4日召開“綠營權貴啃食國家資源 台鹽綠能淪為貪腐禁臠”記者會，民眾黨團總召黃國昌出席。