藍白委考察北檢轟偵查公開　官員笑臉相迎

藍委吳宗憲（左）、民眾黨籍委員張啟楷4日考察台北地檢署。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭延長羈押。由於台北地檢署在偵辦過程中，頻頻有特定媒體釋出辦案進度，屢遭質疑違反偵查不公開原則，“立法院”司法及法制委員會今天在中國國民黨籍召委吳宗憲安排下，前往北檢考察，台灣民眾黨籍“立委”張啟楷也出席，過程中兩人皆批評北檢辦案是偵查全公開。



“法務部”政務次長黃世傑、台北地檢署檢察長王俊力等人全程陪同“立委”的考察，面對偵查公開的批評，兩人臉上仍保持微笑並未多加反駁。



司委會今日安排考察台灣台北地方檢察署關於偵查不公開實務作業執行情形，並就媒體與機關辦公處所之隔離、相關應訊者之通行路徑與上下囚車處及維護被告名譽等因應措施進行檢討。與會的委員僅有國民黨委員吳宗憲、民眾黨委員張啟楷2人。另外民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡也隨團前來。黃世傑、王俊力則在北檢門口迎接眾人。



吳宗憲、張啟楷2人搭乘“立院”考察的公務車下車後，大批媒體包圍眾人。吳、張先與黃世傑、王俊力寒暄一下，接著在北檢申告鈴門口接受媒體聯訪。



吳宗憲表示，聽說已有檢討、做出亡羊補牢的改善，媒體採訪要與北檢襄閱主任檢察官辦公室隔離。此行並不針對個案，而是民進黨“立院”黨團總召柯建銘都自爆過特定檢察官會向特定媒體洩密，因此他從前“法務部長”蔡清祥任內，就一再要求不得違反偵查不公開原則，可是好像完全沒改善。今天質疑他們公務考察是干涉司法案的綠委，自己偷懶又不想來。

