盧秀燕秀政績　社宅興建逾9千戶全台之冠

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月14日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持“大里區光正三期好宅動土典禮”，宣布台中市的社會住宅無論在政策面、執行率、達成率都優於其他縣市，市府完工加上興辦中的社宅已正式突破9千戶，達到9067戶，將持續朝1萬戶目標邁進。



台中市住宅發展工程處4日舉辦“大里區光正三期好宅開工動土典禮”，盧秀燕親自主持，這是繼西屯區中央公園好宅、東區干城好宅、西屯區“國安”二三期好宅及東區豬事圓滿好宅之後，今年台中市第5處動土的自辦社會住宅，包括國民黨籍市議員林碧秀、劉士州、民進黨籍市議員林德宇、李天生等民代及地方里長共同見證。



盧秀燕致詞表示，她上任來特別注重社宅政策落實，要讓市民在台中樂活發展，市府自辦社宅一棟接一棟，今年已有五處陸續開工動土，這次大里光正三期好宅斥資新台幣36億3千萬元，預計興建戶數加上已完工、興建中的一、二期好宅，整體戶數規模將達到1033戶，可望照顧更多市民朋友的居住需求。



盧秀燕宣布，今日舉辦動土典禮後，市府完工加上興辦中的社宅正式突破9千戶，達到9067戶，將持續朝一萬戶目標邁進，已遠超越中央交辦的社宅興建戶數目標，甚至表現優於其他縣市。

