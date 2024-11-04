張啟楷：支持柯文哲、高虹安爭取法律上人權

司委會召委吳宗憲（左）、民眾黨委員張啓楷（右）接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭延長羈押，已退出民眾黨並遭停職的無黨籍新竹市長高虹安也被依涉貪出庭二審。民眾黨籍“立委”張啟楷4日表示，柯文哲、高虹安、甚至連高的前幕僚王郁文竟被依涉貪466元新台幣判刑，他是支持這3人都爭取在法律上該有的人權，呼籲司法要公平、程序要正義。



“立法院”司法及法制委員會今日安排考察台灣台北地方檢察署關於偵查不公開實務作業執行情形，並就媒體與機關辦公處所之隔離、相關應訊者之通行路徑與上下囚車處，及維護被告名譽等因應措施進行檢討。出席官員有民進黨籍“法務部”政務次長黃世杰、台北地檢署檢察長王俊力等，委員則有中國國民黨籍司委會召委吳宗憲、白委張啟楷，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡也隨團來。



吳宗憲、張啟楷上午9點20分抵達北檢，黃世杰、王俊力在門口迎接，全程陪同到北檢襄閱主任檢察官辦公室、台北地院、“法務部”、囚車道等司法辦公空間進行考察，過程長達2小時半，內部不開放媒體採訪，中午12點多結束考察。吳宗憲、張啟楷會後再度受訪。



中評社記者詢問，時值柯文哲自5日起遭延押至明年1月4日、高虹安等人稍早也出席台灣高等法院二審庭，都被依涉嫌貪污治罪條例偵辦，是否有政治力介入司法可能？



張啟楷表示，他非常尊重台灣的法治，事實上台灣的法治與民主建立不易，是很多前輩流血、流汗所成，如今很多人質疑高虹安、柯文哲、甚至連時任高虹安“立委”辦公室公關主任王郁文竟都被以涉貪466元新台幣偵辦審判，原則上他是尊重司法，但當事人覺得不平，在法律上都應爭取該有的人權，他支持他們3人等爭取自己的人權，他要呼籲整個司法必須要公平、程序要正義。

