任期未滿遭換　台金聯董座控因擋蘇治芬財路

施俊吉曾擔任行政院副院長。（中評社 資料照） 中評社台北11月4日電（記者 黃筱筠）台灣金聯公司董事長施俊吉任期還有2年卻遭到撤換，他點名因疑似擋到前雲林縣長、現任民進黨中常委蘇治芬的財路。蘇治芬也在臉書4點回應，指控這是莫須有影射，何時跟你關照或干涉過土地拍賣一事呢！還批施“你會不會太過份！”



“行政院”核定前雲林縣農業處長呂政璋接任台灣金聯公司董事長，台灣金聯將於本週三召開董事會改選董事長。不過，即將卸任的現任董事長施俊吉今天公開召開記者會表示，“我的任期還有2年，現在把我換下來，沒有告訴我原因”，他更合理懷疑自己是擋人財路，更擔心雲林北港工業區（原萬有紙廠）這個國家資產，未來會被賤賣。今日記者會，他並沒有告訴“財政部”，他也不忘向“財政部”、府院喊話“希望之後不要羅織我的罪名！”



施俊吉還點名，標售期間適逢大選，時任“立委”的蘇治芬、也是現任民進黨中常委，為選舉造勢集結民眾召開“協調會”，發表此案甲種工業區開發恐造成環境汙染的言論，當眾要求本案於變更為乙種工業區前停止標售，當時雖有多組產業界客戶具投標意願，但因選民不理性反應引起媒體報導，加上地方勢力不斷干擾，原擬投標之企業退卻，最終未投標。

