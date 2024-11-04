楊文科要用5支箭和4大主軸打造新竹縣榮景

楊文科今日到新竹縣議會進行施政報告。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月4日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科今日到新竹縣議會進行施政報告表示，他擔任縣長5年10個月來，感謝議會監督縣政及支持，目前五支箭、十大交通建設、共融式特色公園等建設，已獲階段性成果，逐一說明“拚經濟、重文教、享福利、樂安居”四大施政主軸及概況。



新竹縣議會今日召開第20屆第4次定期會，楊文科率領縣府各局處一級主管到場進行施政報告。楊強調，他始終相信事在人為，只要捨棄不可能的想法，哪怕衹有微小的可能性，都值得採取行動。他從擔任縣長以來，面對各項困難與挑戰，和縣府團隊始終秉持“沒辦法就想辦法，想辦法就一定有辦法”的態度，完成外界認為不可能的任務。



在五支箭方面，楊文科指出，AI智慧園區四家大廠，智邦科技預計本周11月10日營運，緯創資通預計今年底完工營運，普生公司預計在明年第一季啟用營運，義隆電子預計2026年完工營運；四家大廠營運後，將創造4千個就業機會及超過新台幣1千億元年產值。另外，高效能焚化爐將在今年底前試燒，明年正式營運，垃圾堆置問題將迎刃而解。



楊文科提到，十大交通建設方面，目前7案獲中央核定補助，正在發包施工中，其中歷經5任縣長、10幾位“交通部長”、鄉親已等待近30年的台1線替代道路，也已在今年10月12日動工，預計2027年3月完工；主線第二期及東西支線工程也會依序向中央爭取經費儘速動工興建，此道路貫穿縣市，不僅將加速竹北西區及新豐湖口地區繁榮發展，也將提升大新竹生活圈機能。



楊文科強調，今年“行政院”已核定通過“桃竹苗大矽谷推動方案”，科學園區三期已納入其中，也有14項產業園區用地計劃納入。而台知園區、芎林產業園區及新豐產業園區，縣府早在2021年4月30日新竹縣國土計劃就已發佈實施納入產業發展腹地，目前已進行審議階段，因此進度超前。新竹縣“高中就學五項方案”、新（增）建校舍工程、大新竹輕軌捷運路網等規劃，都隸屬此方案中。持續與中央密切聯繫，透過中央與地方合作，帶動竹縣新榮景。

