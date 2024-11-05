蕭旭岑：藍部分人挺“新兩國論”毀滅式影響

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月5日電（記者 楊騰凱）馬英九基金會執行長蕭旭岑向中評社表示，中國國民黨內有民代贊同賴清德的“新兩國論”，這對國民黨未來面對選舉將有毀滅式的影響，卻沒看到黨中央正視這樣的問題，如果支持“新兩國論”的藍軍愈來愈多，國民黨將變成小民進黨，進而失去存在的必要。



馬英九基金會執行長蕭旭岑4日召開記者會，宣布邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等7所大學共40名師生，於11月27日訪問台灣9天8夜。



蕭旭岑於會後接受中評社訪問。



媒體報導，賴清德在10月5日在雙十晚會拋出“祖國論”後，10月9日他在民進黨中常會上特別向中常委們表示，“中華民國”是當前讓所有“國人”團結的最大公約數，而他身為“總統”，團結“國家”正是他的的責任。



怎麼看賴清德口中的“中華民國”，國民黨是否要擔心論述被綠營所奪？



蕭旭岑表示，這個消息來自幕後報導，民進黨並沒有出面證實，但也沒有否認，可是賴清德所講的“中華民國”，並不是我們“憲法”規定的“中華民國”，我們的“中華民國”是有包含大陸的，但是賴的版本不僅沒有包含大陸，甚至把大陸當成“敵對國家”，這是“違憲”的，也不利團結“國人”。

