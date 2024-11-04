時力籲高虹安辭市長　邱臣遠：努力落實政見

邱臣遠接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月4日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨且被停職的新竹市長高虹安因“立委”任內涉嫌詐領助理費案一審遭判刑7年4月，今日二審開庭，高仍採取無罪答辯力拚改判。時代力量新竹市議會黨團呼籲高應盡快請辭，把新竹市還給人民。對此，民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠則表示，將努力落實高虹安在競選時所提出的政見，回應市民的期待。



時代力量新竹市議會黨團今日發表聲明呼籲高虹安應盡速請辭，把新竹市還給人民。時代力量新竹市議會黨團總召林彥甫指出，距離12月25日剩下不到兩個月，如果屆時高不辭職，且任期內三審定讞，市長將改由“行政院”派任，因此呼籲高應盡速請辭讓新竹市民能重新選任合適的市長，而非由不具民意基礎的邱臣遠長時間代理市長。



邱臣遠今日下午視察“全台首座公共電動公車充電樁”使用情形，邱在會後接受媒體聯訪時強調，他現階段最重要的是“專心市政、認真工作”，他與市府團隊始終將新竹市政放在首位，以市民福祉為最大考量，他會努力落實高虹安在競選時所提出的政見，與市府團隊努力讓市政持續穩健向前，回應市民的期待。



邱臣遠指出，市府為進一步促進電動公車的運行便利，在先導公車終點站生醫園區，設置另一座公共充電樁，未來更計劃於南大路大客車停車場及北新竹站車站大客車停車場陸續完成更多充電樁建設，完善電動公車充電網絡，實現電動運輸的無縫銜接，此項政策不僅符合2030年公車全面電動化目標及環保政策，更有助於業者提高汰換電動公車的意願。

