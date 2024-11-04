網紅質疑作票獲不起訴　李進勇：非常遺憾

民眾黨“立委”麥玉珍質詢李進勇。（取自“立法院”網站） 中評社台北11月4日電（記者 黃筱筠）網紅愛莉莎莎等人指“中選會”大選作票獲不起訴。“中選會主委”李進勇今天表示，尊重司法裁決，但針對此個案作如此決定，非常遺憾。每位民眾關係到“國家”重大議題，例如選舉牽涉“國家”根基，要批評不是說不行，但要負更高責任，要去調查、瞭解，做適當評論，才是公道，才符合文明社會應該有的態度。



李進勇還說，牽涉到“國家”重大法律權益，如果人民對選舉機關公正性有質疑，整個民主建設會崩盤，我們基於職責所在必須要提告。



網紅愛莉莎莎等人在2024大選開票後，指控“中選會”以不正當手段，為特定候選人增加得票數。“中選會”提告21人涉加重誹謗。台北地檢署10月30日表示，愛莉莎莎等人罪嫌不足，將21人予不起訴處分。



愛莉莎莎當時轉貼質疑的影片內容，包括選務人員記錯票數、沒有確實亮出選票，相關影音與言論被不少網友瘋狂轉傳，“中選會”蒐證後，將21名轉發影音訊息的網友依加重誹謗罪函送法辦，其中部份被告真實身分不明。北檢收案後查出21人的真實身分，傳喚愛莉莎莎等網紅及網友到案說明，愛莉莎莎否認有任何不法，指出“我認為開票方式不符合規定，且衹有轉發並未變造剪輯影片，且選務是可受公評之事。”



台灣民眾黨“立委”麥玉珍今天在“立法院”內政委員會質詢時問李進勇，這是不是以官壓民？“中選會”可以不要提告，最後還是獲不起訴，這是打壓言論自由，浪費司法資源嗎？



李進勇說，委員說我們以官壓民太沈重，我們採取司法途徑是要維護選舉機關公正性。牽涉到“國家”重大法律權益，如果人民對選舉機關公正性有質疑，整個民主建設會崩盤，我們基於職責所在必須要提告。



麥玉珍質疑除了提告，應該還有其他適當方法處理？李進勇答覆，我們不會貿然提告，提告之前，對我們指教、猜疑的部分，都透過各種方式說明澄清呼籲，但有些人還是沒有聽到，沒有聽清楚，我們感到遺憾。