中評關注：白營崩解關鍵　蔡、黃會否一爭？

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北11月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，11月1日台北地方法院裁定再延長羈押禁見2個月，這對無法對外通訊的柯文哲來說是肉體折磨，對民眾黨來說也將考驗是否真如表面上的“團結”。柯文哲遭押留下“民眾黨主席”職務，及走向激進化等2大難題，關鍵人物為當權派民眾黨“立委”黃國昌，與深耕中南部的民眾黨創黨元老蔡壁如，2人後續互動會否引爆黨內之爭，值得觀察。



柯文哲遭延押2個月，最快在明年1月5日可重獲自由，重新領導民眾黨對抗綠營，但最糟糕的情況是，台北地檢署在明年1月5日前起訴柯文哲，移交法院審理後繼續羈押，也就是網紅“館長”陳之漢口中所說的“一票玩到底”，屆時柯文哲能否被放出來，充滿著變數。



柯文哲延押2個月，在民眾黨內第一個遇到的問題是黨主席權位之爭，包括代理黨主席與改選黨主席2條支線，目前柯文哲自8月底請假黨主席3個月即將屆滿，柯再被羈押陷入無法行使職權的狀況，按照黨章需要中央委員互推1人代理黨主席職務，但現在代理黨主席仍是黨內的“禁忌話題”，只是若一直拖著不處理，或如外界推估由柯文哲妻子陳佩琪代為繼續請假，民眾黨中央處理方式是否圓融、公平，很可能引爆黨內外爭議。



若民眾黨中央委員會選擇推舉出代理黨主席，目前民眾黨台中市黨部主委江和樹與蔡壁如都支持黃國昌任代理黨主席，此方式似乎黨內較無異音。而若是“黨主席改選”，等同從柯文哲手中搶下民眾黨，跟著柯文哲30多年的老臣蔡壁如已語帶保留地喊出，“若黨需要，我將義無反顧挺身而出”，埋下黨內可能同室操戈的引子。

