前歐盟駐菲大使：全球處於不確定轉折點

前歐盟駐菲律賓與越南大使Franz Jessen。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月5日電(記者 俞敦平)前歐盟駐菲律賓與越南大使Franz Jessen在4日舉行的“當前區域安全形勢戰略評估”論壇中強調，現今國際社會在經濟與政治方面面臨的多重挑戰，台灣及全球皆處於不確定的轉折點。他呼籲台灣要進行更深入的討論以尋找合適策略，尤其面對區域貿易政策與地緣政治威脅的複雜影響，更有深思熟慮的必要性，因此呼籲更多跨領域的對話與研究，以助各方在動盪局勢中找尋合適的未來方向。



由政治大學國際關係研究中心、亞太政策研究協會、台灣安全研究中心聯合主辦的當前區域安全形勢戰略評估論壇，4日在政大公企中心大樓召開。政治大學台灣安全研究中心（TCSS）主任劉復國主持，上午場包含兩場主題演講，分別由前海軍司令、中國國民黨籍“立委”陳永康上將以“challenges of Taiwan Security and National Security Strategy Planning”為題，及前台大校長、台大財經系講座教授管中閔以“The Implact of the 2024 US Presidential Election on the Cross-Strait Economy”為題進行演說。以及一場由劉復國主持，前歐盟駐菲律賓與越南大使Franz Jessen、前中國國民黨籍“立委”李貴敏、“國防安全研究院”執行長李文忠、前“國安會”諮詢委員翁明賢及聯合報副總編輯郭崇倫針對今日的主題演說內容進行探討的圓桌論壇。



Jessen在會中表示，今日世界正如歷史上的關鍵時刻，處於未知的轉折點，而當前許多核心問題尚未找到令人信服的解答。他指出，台灣與全球情勢皆日益複雜，不僅限於台海兩岸的緊張局勢，更擴及全球多個地區，反映在烏克蘭與中東的突發戰爭。他對此深感不安，因為即使各國已盡力避免衝突，結局卻往往未如預期。



他強調，歐洲過去的經濟選擇，特別是二戰後推動法德經濟融合，旨在防止戰爭，但今日卻見到歐洲在面對俄羅斯能源依賴問題上陷入困境，顯示過去的策略或許無法應對當前挑戰。

