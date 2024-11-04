李國璋：支持高虹安不請辭力爭清白

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月4日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨且被停職的新竹市長高虹安因“立委”任內涉嫌詐領助理費案一審遭判刑7年4月，今日二審開庭，高仍採取無罪答辯力拚改判。對此，民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋今日受訪表示，他全力支持高爭取個人清白來捍衛人格尊嚴，若請辭不就等於變相妥協認罪？



高虹安今日到高等法院出庭，久未露面的她，身穿一襲淡藍色洋裝現身，臉頰看起來圓潤許多，氣色也不錯，高院外則有十來名新竹市各里里長北上聲援。據瞭解，高的委任辯護律師團堅持高的清白，表明無貪污犯意與不法所得。因今日是準備程序庭，僅開庭約20分鐘，高就在律師陪同下離開高院。



對於高虹安二審仍採取無罪答辯，時代力量新竹市議會黨團呼籲高應儘速請辭，過去力挺高的李國璋指出，高若辭職不就等於變相妥協認罪，這對自我要求很高的正常人是無法接受的，所以他支持高在二審全力爭取個人清白，高院若能改變，高就有機會復職。



李國璋認為，高虹安在司法上拚復職是一定要的，但爭取個人清白遠比復職還重要，因為助理費申報問題是“立法院”留下來的慣例，高的“國會”辦公室實際支出比收入多也是事實，但最後卻被判貪污，實在令人無法接受。李強調，他絕對全力支持高透過司法程序來爭取個人清白，捍衛人格尊嚴。