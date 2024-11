李貴敏分析全球供應鏈重整對台灣的挑戰

李貴敏。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北11月4日電(記者 俞敦平)前中國國民黨籍“立委”李貴敏在今日的“當前區域安全形勢戰略評估”論壇上,從半導體產業角度分析全球供應鏈重整對台灣的影響,她指出,台灣需因應國際經濟趨勢,減少地緣政治風險,並聚焦於新能源、人才流失及碳足跡規範等挑戰,以提升產業競爭力並確保台灣在國際間的地位。



李貴敏說,全球供應鏈轉型與重整對台灣帶來顯著影響,作為長期服務於法律與半導體領域的專業人士,更強調國際合作對產業發展的重要性。她以半導體產業為例,說明美國專注於設計、台灣及亞洲國家側重生產,彼此合作才能達到最佳成果。然而,隨著近年美國鼓勵製造業回流,以及中美貿易緊張升溫,全球供應鏈受到影響,進而影響台灣的出口導向經濟。



政治大學國際關係研究中心、亞太政策研究協會、台灣安全研究中心今天聯合主辦當前區域安全形勢戰略評估論壇,在政大公企中心大樓召開。由政治大學台灣安全研究中心(TCSS)主任劉復國主持,上午場包含兩場主題演講,分別由前海軍司令、中國國民黨籍“立委”陳永康上將以“challenges of Taiwan Security and National Security Strategy Planning”為題,及前台大校長、台大財經系講座教授管中閔以“The Implact of the 2024 US Presidential Election on the Cross-Strait Economy”為題進行演說。以及一場由劉復國主持,前歐盟駐菲律賓與越南大使Franz Jessen、前中國國民黨籍“立委”李貴敏、“國防安全研究院”執行長李文忠、前“國安會”諮詢委員翁明賢及聯合報副總編輯郭崇倫針對今日的主題演說內容進行探討的圓桌論壇。



李貴敏進一步分析美國與中國大陸間的地緣政治緊張如何迫使台灣重新思考經濟布局。她舉出華為與台積電合作受阻,導致台積電轉向供應美國客戶為例,而這樣的變化對台灣企業產生壓力,她建議台灣應加強與美、歐、亞洲等地的合作,避免對任何國家形成敵意,這樣的合作才能促進台灣經濟的穩健成長。



李貴敏接著提到台灣在面對人工智慧(AI)及自動化技術趨勢時具備的優勢,特別是作為半導體產業核心地區。然而,隨著人才及資金外流,能源與人力資源短缺問題加劇,對台灣經濟帶來挑戰。她呼籲政府正視這些問題,以免對產業發展產生障礙。



李貴敏指出,綠能轉型及碳足跡管理將是企業未來的挑戰,特別是歐盟將在不久後實施碳稅,而台灣企業卻尚未準備好應對相關規範。她警告,若不提前規劃,將對台灣經濟造成損害,進一步影響民眾福祉與企業競爭力。最後,她希望在座的專家學者能夠共同提供建議,以推動台灣因應未來全球供應鏈與地緣政治的變遷。