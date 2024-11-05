翁明賢：兩岸戰略溝通至關重要　能避免誤判

翁明賢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月5日電(記者 俞敦平)前“國安會”諮詢委員、淡江大學國際事務與戰略研究所榮譽教授翁明賢4日在“當前區域安全形勢戰略評估論壇”的圓桌討論中，提出台灣在美中戰略競爭下的安全建議。他指出，隨著國際秩序的重組、後真相時代的挑戰及中國大陸的崛起，台灣須強化“國防”戰略，積極爭取國際支持，並在兩岸關係上持續推動戰略溝通，避免軍事誤判導致衝突，以維持台海和平。



由政治大學國際關係研究中心、亞太政策研究協會、台灣安全研究中心聯合主辦的當前區域安全形勢戰略評估論壇，4日在政大公企中心大樓召開。政治大學台灣安全研究中心（TCSS）主任劉復國主持，上午場包含兩場主題演講，分別由前海軍司令、中國國民黨籍“立委”陳永康上將以“challenges of Taiwan Security and National Security Strategy Planning”為題，及前台大校長、台大財經系講座教授管中閔以“The Implact of the 2024 US Presidential Election on the Cross-Strait Economy”為題進行演說。以及一場由劉復國主持，前歐盟駐菲律賓與越南大使Franz Jessen、前中國國民黨籍“立委”李貴敏、“國防安全研究院”執行長李文忠、前“國安會”諮詢委員翁明賢及聯合報副總編輯郭崇倫針對今日的主題演說內容進行探討的圓桌論壇。



翁明賢指出，台灣正面臨國際安全形勢的快速變遷，尤其是美中戰略競爭對台灣的衝擊，台灣應積極因應，從多方面著手強化“國家安全”。首先，他提到美國每年發布“國家安全戰略報告”，台灣缺乏類似的“國家安全”策略框架，這不利於民眾和官員的應變和理解。他建議台灣應制定一套正式的“國家安全”戰略，以確保“國家”在面對威脅時有明確的方向和計劃。



翁明賢接著分析2017年慕尼黑安全會議中提出的“後真相”、“後秩序”與“後和平”三大趨勢。首先是“後真相”時代，翁指出，網絡攻擊和資訊戰成為全球關注的安全威脅，尤其是台灣每日遭受數以萬計的網絡攻擊，亟需加強網絡安全。其次，“後秩序”指國際秩序重組，特別是美國的角色轉變讓各國必須重新調整戰略。第三，“後和平”代表中國大陸崛起改變了原先的全球權力平衡，台灣需謹慎應對。

