郭崇倫：朝鮮介入烏俄　引發東北亞地緣動盪

聯合報副總編輯郭崇倫。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北11月5日電(記者 俞敦平)聯合報副總編輯郭崇倫在4日召開的“當前區域安全形勢戰略評估論壇”中表示,朝鮮派遣部隊支援俄羅斯,對東北亞局勢產生顯著影響,並可能動搖中朝關係,使中國大陸在朝鮮半島的影響力受限。此外,若美俄關係因烏克蘭局勢而調整,將可能形成對中國大陸不利的戰略聯盟。



由政治大學國際關係研究中心、亞太政策研究協會、台灣安全研究中心聯合主辦的當前區域安全形勢戰略評估論壇,4日在政大公企中心大樓召開。政治大學台灣安全研究中心(TCSS)主任劉復國主持,上午場包含兩場主題演講,分別由前海軍司令、中國國民黨籍“立委”陳永康上將以“challenges of Taiwan Security and National Security Strategy Planning”為題,及前台大校長、台大財經系講座教授管中閔以“The Implact of the 2024 US Presidential Election on the Cross-Strait Economy”為題進行演說。以及一場由劉復國主持,前歐盟駐菲律賓與越南大使Franz Jessen、前中國國民黨籍“立委”李貴敏、“國防安全研究院”執行長李文忠、前“國安會”諮詢委員翁明賢及聯合報副總編輯郭崇倫針對今日的主題演說內容進行探討的圓桌論壇。



郭崇倫首先針對朝鮮派遣部隊參與烏克蘭戰爭的地緣政治影響進行分析。他指出,目前已有約八千名朝鮮士兵駐紮在俄羅斯占領區,未來或將達一萬兩千人。此舉顯示朝鮮強化與俄羅斯的聯盟,藉此獲得外匯和軍事經驗,並突破長期以來的國際孤立局面。



郭崇倫分析,朝鮮的行動不僅有經濟意圖,亦涉及對抗國際孤立的外交策略。通過與俄羅斯結盟,朝鮮可在一定程度上擺脫對中國大陸的依賴,取得更多戰略主動權。然而,此舉也讓中國大陸對朝鮮半島的控制力下降,隨著中俄、朝俄間安全協議的增多,中國大陸恐面臨被邊緣化的風險。