吳豐山喊話海協：攜手揮別柳暗　迎向花明

海基會董事長吳豐山。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月4日電（記者 鄭羿菲）海基會董事長吳豐山4日就任，在此之前，吳豐山曾主張“兩岸分立、和平非戰、共存共榮”，他今天也抱持相同立場。吳豐山表示，保障兩岸人民福祉必須以對話為起步，海基會以兩岸和平共榮為盼望，他建議海協會也能同步堆壘善意，進而兩會攜手揮別柳暗，迎向花明。



海基會4日下午召開第12屆董監事第5次聯席會議，吳豐山致辭時照著講稿念，他表示，兩岸事務錯綜複雜，兩岸政務更是“軍國大政”，屬於“憲法”增修條文，把兩岸政務劃歸“總統”執掌。兩岸分立分治已75年，已換過8位“總統”，歷任“總統”的兩岸政策內容有差異，但防衛台灣與維護“中華民國主權”獨立的堅定立場始終如一。



吳豐山說，賴清德在當選之夜的國際記者會上與520就職演說，都強調“以對話取代對抗，以交流取代圍堵進行合作”，賴清德在6月接受美國時代雜誌專訪時更指出，“一個穩定的中國，可以成就安全的台灣，一個繁榮的台灣，也可以帶動進步的中國”，就是作為領導人的胸襟，他認為對岸可當善意解讀。



吳豐山認為，他也注意到中華人民共和國的主席習近平也一再強調希望兩岸和平發展，這就表示兩岸最高領導人都充分認定，和平發展、追求共榮才是兩岸人民福祉的最大保障。



吳豐山表示，海基會以協調處理兩岸人民交流事務，並保障兩岸人民福祉為設立宗旨，其中有關協調處理兩岸人民交流事務這一項，自設立以來未曾中斷，近年來每年的服務案件更多達數十萬件。至於保障兩岸人民福祉必須以對話為起步，因此他承諾，海基會將以存好心、說真話、做實事的態度承擔責任，並以兩岸和平共榮為盼望。他也建議對口單位海協會同一脈動、同步堆壘善意，進而兩會攜手揮別柳暗，迎向花明。

