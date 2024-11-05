劉燈鐘：美從未承諾出兵援台　別不切實際

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月5日電（記者 方敬為）美國政府10月25日宣布售台NASAMS防空飛彈系統，時間點在美國總統大選前夕，引發關注，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，拜登政府此舉最主要是政治考量，透過對台軍售爭取軍工複合體的支持，促進經濟表現，替民主黨候選人賀錦麗助陣，並藉此推進美國在台海的戰略部署，同時達到刺激中國的效果。



劉燈鐘提到，部分人士認為，拜登政府在選前批准軍售是對台展現安全承諾，但美方從來沒有任何出兵援台的正式文件，對台軍售顯然比較多是選票考量，並符合要將台灣打造成“刺蝟島”的戰略想定，而一切所造成的風險，最終還是要由台灣自行承擔，台灣政府應審慎看待，避免誤判。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



美國五角大廈10月25日宣布批准價值20億美元的對台軍售案，包括價值11.6億美元的飛彈系統和價值約8.28億美元的雷達系統。台軍方證實，面對解放軍於台海周邊頻密的軍事行動，美方供售的“先進地對空飛彈系統”（NASAMS），具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，經烏克蘭戰爭實戰驗證，有助提升台灣整體防空作戰效能。



針對美國在大選前對台軍售，劉燈鐘表示，對台軍售在經濟上對美國有莫大好處，這批近20億美元的“先進地對空飛彈系統”、“L頻段雷達換裝案”及“非L頻段雷達換裝案”，是拜登政府自2021年上任以來，第17度對台軍售案，也是最大筆軍售案，其動機顯然還是為了選舉利益為主要出發點。

