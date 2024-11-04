石門水庫60周年　桃園辦火影路跑衝刺人氣

火影忍者疾風傳熱血路跑3日在桃園市石門水庫登場。（蘇俊賓臉書） 中評社桃園11月4日電／火影忍者疾風傳熱血路跑3日在石門水庫登場，桃園市觀光旅遊局舉辦大型動漫IP主題路跑，結合大龍門旅遊廊帶低碳旅遊特色，吸引上萬名民眾走出戶外。中國國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓表示，大溪、龍潭、石門風景優美，尤其石門水庫各季節皆有不同的風景，每個季節來路跑皆有不同體驗。



蘇俊賓指出，阿公、阿嬤看風景，爸爸、媽媽環湖路跑，小孫子追逐動漫IP，祖孫三代，此刻在石門水庫有了交集。今年是石門水庫60周年，觀旅局別出心裁規畫火影忍者路跑活動，希望藉由動漫IP吸引年輕一輩主動運動，並且鼓勵祖孫、全家參與。今年活動有100組全家總動員一起來體驗，感受桃園的美，讓石門水庫的觀光風氣更興盛。



桃園市觀旅局長周柏吟提及，今年光是路跑就有超過1萬多人報名，活動有很多祖孫共同參與，希望可以繼續鼓勵更多的家庭共同走出戶外運動，特別到石門水庫看好山好水，也品嘗周邊的活魚美食料理。11月9日活魚宴活動登場，歡迎更多民眾持續造訪大龍門遊玩，也享受在地美食。



觀旅局說明，系列活動從11月3日開始，11月9日舉辦“親子派對日”，有精彩表演與闖關體驗適合親子同樂，當天還有11月小壽星的生日派對，只要報名就可暢遊動漫主題遊樂園。



11月10日則是毛小孩專屬的“萌寵運動會”，包含“萌寵變身任務”邀請飼主為寵物精心打扮，現場人氣票選第1名，可獲得價值千元動漫大禮包。“萌寵挑戰賽”限定小狗參加，只要用最快速度完成障礙闖關，就可獲得知名動漫狗玩偶。現場還有“萌寵市集”，相關業者進駐提供寵物用品客製化訂做，以及桃園市動保處免費動物狂犬病疫苗預防注射暨巡迴宣導。