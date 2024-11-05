藍議員林碧秀：盧秀燕應考慮挑戰黨魁拚團結

台中市議員林碧秀（左）建議盧秀燕考慮選國民黨主席。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月5日電（記者 方敬為）台中藍委黃健豪日前受訪表示，支持中國國民黨籍台中市長盧秀燕選2028，並建議不需選黨主席。藍營資深台中市議員林碧秀接受中評社訪問表示，盧卸任市長後離大選有2年空窗，建議應考慮選黨主席，延續政治舞台，雖然黨魁有壓力及包袱，但基於黨務、選務合一相對有利的經驗而言，值得考慮，且以盧秀燕人和的能力定能團結黨，她非常看好。



盧秀燕被視為代表國民黨角逐2028大選的熱門人選，近期針對台中火力發電廠新增燃氣機組案，槓上民進黨政府，砲轟“環境部”未嚴格把關環境保護，“應該降格”，相關發言讓外界有布局大位的聯想。



台中市籍“立委”黃健豪日前接受媒體人黃暐瀚專訪，對於盧秀燕明年是否參選國民黨主席，以及未來發展性，他表示，身為“盧家軍”“立委”，當然支持盧秀燕選大選，也相信黨主席朱立倫，一定會全力支持最強的參選人，並透露，他曾當面建議盧秀燕，不需要選主席，一來市政尚未結束，二來黨務相對複雜，應專心市政就好，不要蠟燭兩頭燒。



在台中有6屆議員資歷的林碧秀向中評社表示，盧秀燕現階段確實是代表藍營角逐2028大選的頭號人選，但畢竟還有4年時間，後續變化無人能夠確定，因此她認為，盧秀燕可考慮選黨主席，或許利大於弊，由於盧2026年卸任台中市長後，距離2028大選還有2年多，倘若盧秀燕這段期間進入空窗期，沒有職位、失去政治舞台，其聲望能否延續下去，有待商榷。



林碧秀說，政治瞬息萬變，盧秀燕在沒有職位的情況下，要如何維持住“熱度”，會是將來必續面臨的實際課題，雖然角逐黨主席的壓力及包袱不小，要負擔黨務運作，還有選舉的提名以及選舉的成敗責任，對盧秀燕而言，會是程度上的挑戰，不過，換個角度而言，這也是盧秀燕若有意角逐大選，最適當的磨練經歷。

