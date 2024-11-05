中評關注：綠釀茶壺風暴　對賴不滿臨界點？

施俊吉爆料自己提早卸任可能是擋人財路。（中評社 資料照） 中評社台北11月5日電（記者 黃筱筠）台鹽前董座陳啟昱涉弊案遭台南地方法院發出通緝令，台灣金聯董事長施俊吉突然位子不保，他卸任前回馬槍打破沉默，指他合理懷疑是擋人財路而被換掉，且直接點名前雲林縣長蘇治芬，都讓民進黨內部爭議一波未平，一波又起。而會有這些不平發出，一點都不給執政者賴清德面子，是否也代表黨內對賴清德領導不滿，已經來到臨界點。接下來的公股事業單位的人事更換，若有不滿的人，是否都可能比照辦理，公開嗆聲？將是接下來賴清德執政頭痛的地方。



台南地院更裁台鹽綠能聲押案，唯獨前董事長陳啟昱無故未到，院檢均發出拘票追緝，迄今3天仍無所獲，台南地檢署昨天上午正式發布通緝，這對於民進黨來說形象大傷。但這件負面事件還未告段落，陳啟昱人不知道在哪，台鹽綠能涉及弊案是否牽涉到綠營內部人士等，還沒有水落石出，但茶壺裡的風暴再多一起。



施俊吉因為任期未到遭“下台”，他在卸任前發出不滿，直接點名他是擋人財路才位子不保，還明確點出雲林北港工業區標售土地原本底價是新台幣33.8億元，第二次標售就直接把價格降至8折，還直接提及到前雲林縣長、現任民進黨中常委蘇治芬。蘇治芬也在臉書回擊，還說“如果你知道人事任命的真相，一定會向我道歉”。既然蘇治芬不是這起人事案主因，蘇為什麼不講明白？為什麼說沈默是為了顧全大局，到底是顧誰的大局。



接替施俊吉位置是前雲林縣農業處長呂政璋，因為雲林縣政府關係，施俊吉認為這起人事案與蘇治芬有關。但也有一說是呂政璋曾經幫現任“總統府”秘書長、前屏東縣長潘孟安行銷屏東農產，兩人關係也不錯。



沒有財經背景的呂政璋能接任台灣金聯董事長，難免引起原本具有財經專業，還曾任“行政院副院長”資歷的施俊吉質疑。施並非民進黨籍，學者出身過去與蔡英文關係佳，是林全擔任“行政院長”時的副院長。後來在“行政院長”蘇貞昌時期獲任命為台灣金聯董事長至少。任期還有二年，但提前卸任，預計本周三召開董事會，“財政部”已行文合庫改派台灣金聯法人董事，屆時呂政璋將成為新任董事長。



施俊吉公開點明這些人事案幕後運作，讓民進黨執政非常不堪。如果“賴政府”或是“行政院長”卓榮泰仍是用人唯親，後續的人事案爭議會不斷。