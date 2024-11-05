中評關注：高虹安二審拚改判　賭上政治生命

高虹安4日到高院出庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社新竹11月5日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨且被停職的新竹市長高虹安因“立委”任內涉嫌詐領助理費案一審遭判刑7年4月，4日二審開庭，高仍採取無罪答辯力拚改判。對此，新竹地方人士並不感到意外，認為高背水一戰是不得不的選擇，但也有法界人士分析，高二審形同“豪賭”，接下來恐將面臨兩種極端結果。



據指稱，高虹安二審提出的上訴答辯書提及，她一生都不會忘記7月26日（一審判刑）這一天，她沒有貪污的動機及行為，一心只想當好“立委”，且一審僅認定她貪污不到新台幣12萬元，但實際上她付出的助理費卻多達32萬元，完全不合比例，所以堅持她沒有貪污，並請高院駁回檢方上訴，改判無罪。



有新竹地方人士分析，從高虹安遭停職後的種種動作都顯示高的心意已決，就是要在二審力拚改判無罪，因為高若選擇認罪換緩刑，將即刻遭到解職，新竹市長勢必馬上需要進行補選，高不但將因此喪失所有的政治資源，競選過程中所開出的支票也將全數跳票，後座力恐怕不小，所以高才不得不背水一戰，為自己的政治生命和人生前途再賭一把。



不過也有法界人士認為，高虹安二審仍採無罪答辯簡直就是“豪賭”，因為賭輸賭贏恐將呈現兩種極端結果。若二審改判無罪，或改以《使公務員登載不實罪》判刑，高將徹底翻身，不但可以復職，更會大幅提振因民眾黨主席柯文哲遭收押禁見後白營低迷已久的士氣，成為白營地方最大諸侯，未來甚至還有機會更上一層樓。

