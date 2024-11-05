中評關注：白全黨挺柯文哲卻放生高虹安？

曾為民眾黨員的無黨籍新竹市長高虹安二審出庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月5日電（記者 張穎齊）已退出台灣民眾黨並遭停職的無黨籍新竹市長高虹安4日被依涉嫌貪污治罪條例罪被告赴台灣高等法院二審出庭。高虹安神色一派輕鬆、頗具自信，但除了自發性的零星小草來相挺外，民眾黨上下對高案是一片靜默，與另一名涉貪被告民眾黨主席柯文哲相較，是大相徑庭。雖說高已非黨員，不過新竹市做為民眾黨曾經的灘頭堡、藍白合示範區、柯文哲的家鄉，若用放生高虹安的作法，到底是弊是利？可能值得討埨。



是學霸，也有著亮麗經歷的高虹安，曾是民眾黨第一批問政亮眼的明星“立委”，更兼具鴻海創辦人郭台銘、柯文哲所成功合作推出的人選、藍白合示範區首長等身分，在高學歷高科技、柯文哲老家的新竹市，扳倒民進黨執政成為白營矚目焦點。但在捲入涉嫌詐領“國會”助理費、誣告等一審判決有罪後，今年7月25日被迫市長停職，並承擔責任退出民眾黨。



民眾黨在高虹安一審有罪當下，民眾黨發聲明稱“遺憾”、“支持高虹安市長於司法捍衛清白的權益”云云，但就此未多作表述，除了黨籍新竹市議員外，全黨上下相關黨公職均一片靜悄悄，甚是連獲得代理市長大禮的邱臣遠，均僅強調“會延續落實高市長政見”外，基本上其餘時間都是積極打造個人形象，落人“收割乘涼”的口舌。



高虹安與涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭延長羈押的柯文哲，待遇落差是大不同，民眾黨全黨上下挺柯戰清白態度立場明確，但對於高案幾乎是無聲以對，面對曾經戰功顯赫的同黨同志，如今給外界有些事不關己、已然切割之感。高虹安面對自己的司法案，雖展現信心十足，二審換了批律師團，出完庭後更輕鬆赴咖啡廳與友人談笑“不會輸啦！”且仍持續耕耘新竹，顯示並未放棄，但無大陣仗助陣，僅有零星自發性小草及前“國會”辦公室公關主任王郁文相挺，顯得像是“一個人的武林”。

