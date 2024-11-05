林育先：民眾黨下月將改選　需避免四分五裂

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月5日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案續被延押兩個月，而柯請假三個月期限將至，黨內人士紛紛出現討論改選或代理黨主席。民眾黨屏東縣黨部主委林育先接受中評社訪問指出，中央緊急應變小組會運作雖穩定，但會遇到主席請假期限及年底將改選黨代表、中評委、中央委員，均投下變數。他認為遇到黨內權力轉換期，百家爭鳴很正常，同時須解決適法性問題，一步一步去討論很重要。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



林育先表示，目前是中央緊急應變小組處理重大事務，採集體領導，運作至今還算穩定，但問題是“可以維持多久？”第一，會卡到柯文哲請假3個月期限到的問題，第二，真的硬撐到柯羈押滿四個月後，難道柯真的就可以出來嗎？也是問號。很多案例收押都超過4個月，譬如國民黨籍屏東縣議長周典論就郭台銘連署案羈押近7個月，因此，台灣司法也沒有慣例一定說怎麼樣。



林育先表示，第三，民眾黨第三屆黨員代表選舉12月7日即將投票，民眾黨內部勢必會有變化，這一步要及早因應。目前緊急應變小組有3個人，分別是資深中央委員林富男、“立院”黨團總召黃國昌、中評會主委李偉華。較特別是，林富男是主席指定的中常委，原則上應該不會變，黃國昌“立委”是當然中央委員也不會變，但中評委是會變的，因為黨代表要重新改選，李偉華是否會連任則是未知數，這是黨的民主機制，所以會產生很多變數。

