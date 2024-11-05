中評關注：馬邀陸生團訪台　藍一片沉默？

馬英九與國民黨主席朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北11月5日電（記者 楊騰凱）馬英九基金會4日宣佈將第二度邀請陸生團訪台，盼拓展交流緩和兩岸緊張氣氛。然而相關消息對外發布後，幾乎沒見到藍軍有正面回響，尤其中國國民黨黨中央方面也無表達祝福或歡迎之意，藍軍一片沉默，是否顯示了國民黨對兩岸的立場，已與馬英九愈走愈遠？



馬英九基金會執行長蕭旭岑4日召開記者會，宣布邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等7所大學共40名師生，於11月27日訪問台灣9天8夜。過程中將與台灣大學、清華大學、政治大學、陽明交通大學、中國文化大學、長庚大學等6所台灣的大學交流，並參訪台北市立中山女子高級中學。



馬英九基金會去年7月也曾邀請陸生團訪台，此次是第二度，兩次陸生團訪台，都大大帶來了和緩兩岸氣氛的效果，去年7月的陸生團，讓2022年前美國眾議院議長佩洛西訪台以來造成的台海動盪趨緩。



而今年的第二次陸生團也頗有意義，因為這是賴清德政府上台後第一次有大陸學生組團到來，儘管賴清德上任後拋出“新兩國論”引發波瀾，據瞭解，原本馬辦也希望陸生團與去年一樣是7月造訪，但正因賴提出“新兩國論”造成風波，使陸生團訪台一事遲遲未能敲定，但最後馬辦仍能促成陸生團二次訪台，使兩岸氣氛改善，實屬不易，動盪之下兩岸仍能開這扇窗透風，更顯得此次學生團交流的可貴。

