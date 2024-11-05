賴支持往下韓往上？游盈隆：獨立事件無關係

韓國瑜（右）授予“榮典之璽”給賴清德（左）。（台北市記者聯誼會 資料照） 中評社台北11月5日電／台灣民意基金會10月22日公布的民調，數據顯示賴清德支持度下滑，而中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜則是支持度上升。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆4日在臉書發文澄清表示，“賴清德聲望起伏與韓國瑜人氣回升是兩個獨立事件，互不相干，彼此並無因果關係”。



游盈隆昨日在臉書以“一個釐清：關於近期賴清德與韓國瑜的人氣”為題發文表示，最近有多家媒體用聳動標題，例如：〈賴清德“民調重挫”跑了200萬支持者 游盈隆驚見神逆轉：這群人倒向韓國瑜〉，已經有不止一位熟人致電游盈隆詢問真假，為避免誤解擴大，游盈隆因此在臉書略做說明，並期盼相關媒體即刻修正標題，以正視聽。



游盈隆列出三個重點，解釋賴清德與韓國瑜支持度的起伏：



第一，賴清德上任五個月，台灣民意基金會前後完成六次全台性民調，賴清德的平均聲望49.7%，擁有近半數民眾支持，其實是相當高的。而賴清德聲望最高的時候是剛上任時的五月58%，最低是九月46.6%，這才有上任四個月流失200萬以上支持者的依據。但十月的現在則是48.6%，又回升二個百分點。



游盈隆指出，比較蔡英文第一個任期，上任五個月流失25.9個百分點，賴清德上任五個月只流失9.4個百分點，顯示賴清德民意支持度反而較具抗跌性和穩定性。箇中原因為何？值得推敲。



第二，韓國瑜最近人氣狂飆，意味著他獲得社會重新肯定，舊韓粉回籠，可觀年輕白營支持者的欣賞，以及部分中性選民的青睞，好感度激增，和五年前被打入民意冷宮判若兩人。游盈隆強調，這是韓國瑜的第二次機會（Second chance），後續政治效應，值得觀察。



第三，賴清德聲望起伏與韓國瑜人氣回升是兩個獨立事件，互不相干，彼此並無因果關係。



游盈隆最後強調，他發現最近與他本人有關的幾篇媒體報導，內文問題不大，但下標很誇張很扭曲，“不知是蓄意的？還是中文程度差所造成？”希望未來能秉持客觀公正的精神，善盡媒體責任。